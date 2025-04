F1 : Lewis Hamilton, le terrible aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa signature chez Ferrari avait eu un engouement incroyable, tout est rapidement retombé. Et pour cause, Lewis Hamilton connaît un début de saison délicat, sauvé par la victoire lors de la course Sprint en Chine. D'ailleurs, le Britannique lâche un aveu qui en dit long.

Le début de saison de Lewis Hamilton est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature chez Ferrari. Bien qu'il ait remporté la course sprint en Chine, pour le reste, il déçoit. Huitième au classement des pilotes, le septuple champion du monde est très loin de ses ambitions initiales. D'ailleurs, après une nouvelle course difficile au Japon dimanche, Lewis Hamilton a reconnu que Ferrari n'était probablement que la quatrième force du plateau derrière McLaren, Red Bull et Mercedes. Un triste aveu.

Hamilton inquiet pour Ferrari

« J'espère que nous nous rapprocherons un peu plus, mais je pense que nous sommes probablement la quatrième force du plateau en ce moment, clairement. Nous sommes un peu loin des autres gars en termes de performance, au niveau de l'appui aéro, donc nous avons du travail à faire pour combler l'écart », lâche le Britannique dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.

«Nous sommes probablement la quatrième force du plateau»

« Je manque globalement de performance par rapport à tous ceux devant moi, en particulier Mercedes, McLaren et évidemment Red Bull. Nous avons trouvé quelque chose sur la voiture qui n'a pas fonctionné pendant les trois dernières courses, alors j'espère vraiment que lorsque ce sera réglé, je commencerai à obtenir de meilleurs résultats. Je manque de temps, je perds un peu plus d'un dixième au tour avec ce problème que nous avons, alors j'espère que pour la prochaine course sera réparée », ajoute Lewis Hamilton.