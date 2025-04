«Une honte» : Le scandale Mbappé est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé l'a échappé belle ! Après son carton rouge reçu contre Alavès à la suite d'un très vilain geste, l'attaquant du Real Madrid n'a finalement écopé que d'un match de suspension. Une sanction qui ne manque pas de faire réagir. A Barcelone, on s'attendait à plus qu'un match pour Mbappé et c'est ainsi qu'on a crié au scandale.

Face à Alavès, Kylian Mbappé a complètement craqué. Auteur d'une violente semelle, l'attaquant du Real Madrid a été exclu dès la première mi-temps. Si cela n'aura pas coûté la victoire à la Casa Blanca, cela aurait pu coûter cher au Français. Finalement, Mbappé a été épargné, n'écopant que d'un match de suspension pour ce geste dangereux.

« C'est absolument absurde »

Kylian Mbappé sera donc suspendu pour un match, mais c'est suffisant pour que la polémique éclate. Au FC Barcelone, on s'insurge notamment d'une telle clémence envers l'attaquant du Real Madrid. Ce mercredi, pour RAC 1, Rafael Yuste, vice-président blaugrana, a lâché : « Je dirais que, d'emblée, c'est absolument absurde. C'est un tacle très violent, qui aurait pu provoquer une fracture, une blessure. C'est disproportionné ».

« Une honte »

« Si cela était arrivé à l'un de nos joueurs, ce qui ne sera pas le cas car les nôtres sont des joueurs propres, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Si quelqu'un avait pété les plombs comme ça… C'est injuste et cela confirme que nous devons bien agir pour ne dépendre de personne. Car cela donne un mauvais exemple au football. C'est une honte », a ajouté Rafael Yuste.