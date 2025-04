Un proche de Marion Rousse touché par la maladie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Consultant pour France Télévisions, Yoann Offredo cache un terrible mal. Malade depuis un an, l'ancien cycliste pourrait perdre la vue dans un avenir proche. Au cours d'un long entretien accordé à L'Equipe ce mardi, il est revenu sur son combat et sur son état d'esprit, alors que débutera dans quelques semaines le Tour de France.

Membre de la team cycliste de France Télévisions avec Marion Rousse, Alexandre Pasteur ou encore Laurent Jalabert, Yoann Offredo traverse une terrible épreuve. Depuis un an, l’ancien cycliste se bat contre une maladie qui pourrait bien lui faire perdre la vue dans les prochains mois. Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Offredo, encore sous le choc, a évoqué son combat.

La nouvelle réalité d'Offredo

« Même si c'est évolutif, pour l'instant une sarcoïdose avec différentes atteintes, pulmonaire, oculaire et cérébrale. Dès que j'ai un nouveau symptôme, je vais regarder sur Internet. C'est la seule raison pour laquelle j'utilise l'intelligence artificielle et à chaque fois elle me dit' 'il faut aller voir son médecin''. (Il rit.) » a confié Offredo. Dans les prochaines semaines, il devrait en savoir plus sur les éventuelles conséquences de la maladie, notamment sur sa vue.

« Pourquoi pas aider d'autres gens ? »

« J'ai rendez-vous fin avril, j'en saurai davantage. On ne sait pas, le médecin ne le sait pas non plus. C'est quelque chose qu'on m'a dit assez rapidement, mais tu as un tas d'informations, tu veux en entendre certaines, d'autres non. Tu fais le tri. Tu as l'impression que tu avais touché le fond, et en fait non. Quand tu crois que tu es dans la merde, ça peut continuer de s'effondrer. Comme dans les deuils, tu as une phase de déni, de colère, ensuite tu vas te faire du mal à toi-même parce que tu te dis de toute façon, mal pour mal. Donc je m'enferme, je n'ouvre plus les volets, je ne vois plus personne. Je vais faire quoi de ma vie ? Ensuite, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Et puis pourquoi pas aider d'autres gens ? C'est assez salutaire le don de soi » a lâché Offredo.