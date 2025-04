«Doha dans le c*l» : Insulté, le PSG répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG poursuit son incroyable série en Ligue 1. Le club parisien a concédé le match nul face à Nantes (1-1), mais reste invaincu à quatre journée de la fin. Durant ce match, la Brigade Loire a déployé une banderole pour dénoncer le comportement du Qatar, qui avait demandé à ce que cette rencontre soit reportée en raison du quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa.

Jour inhabituel pour un match de Ligue 1. Ce mardi soir, le PSG affrontait Nantes en match en retard de la 29ème journée du championnat. Le club parisien avait demandé à repousser cette rencontre pour préparer au mieux le quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa. Les Canaris avaient dans un premier temps refusé, avant de finalement faire marche arrière. En conférence de presse, Antoine Kombouaré avait exprimé son dépits.

La colère du FC Nantes

« C'est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d'administration de la Ligue va accepter la demande du PSG. Nous devons nous adapter. (...) Il y a une décision qui a été actée, on n'est pas d'accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu'il faut. Se plaindre et pleurer, ce n'est pas moi » avait confié le coach nantais.

Le PSG condamne les insultes

Le public nantais a également critiqué la décision de la Ligue et l’attitude du Qatar. « Match décalé = La LFP se couche encore devant le PSG et on prend un sacré Doha dans le c*l ! » pouvait-on lire sur une banderole déployée par le Brigade Loire. Insulté, le PSG a répondu aux attaques. « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les messages et chants injurieux et discriminatoires qui ont été constatés ce 22 avril au Stade de La Beaujoire à l’occasion du match Nantes - Paris Saint-Germain. Ces propos participent à un amalgame inacceptable, totalement étranger à l’esprit de compétition et aux valeurs du sport. Le Paris Saint-Germain rappelle son attachement absolu au respect des personnes, au refus de toute forme de haine ou de stigmatisation, et au bon déroulement des compétitions dans un climat serein » a-t-il lâché sur son compte X.