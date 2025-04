Mbappé - Vinicius Jr : «Je me bats», la révélation violente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela fait presque une semaine que le Real Madrid s'est incliné face à Arsenal en Ligue des champions. Malgré les jours qui filent, la colère reste présente chez les supporters et les observateurs. Alors que les critiques se concentrent essentiellement sur Kylian Mbappé, Christophe Dugarry a voulu aborder le cas Vinicius Jr.

Champion du monde 1998, Christophe Dugarry n’a pas sa langue dans sa poche. Sur le plateau de Rothen S’Enflamme, il est revenu sur la piteuse élimination du Real Madrid en Ligue des champions. Au-delà de l’échec de Kylian Mbappé, l’ancien international tricolore a souhaité évoqué le cas Vinicius Jr, qui semble ailleurs depuis sa déception à la cérémonie du Ballon d’Or.

« Je crois que je me bats avec Vinicius »

« Quand j’ai vu le match de Vinicius face à Arsenal, si je suis sur le terrain je crois que je me bats avec Vinicius je te le dis de suite. Le mec se croit où ? Dans la cour de l’école ? Il prenait le ballon et voulait dribbler quatre mecs, il ne regardait pas les mecs autour de lui. Jamais je ne donne le ballon ou ne fais un appel sans ballon, c’était une honte ! Le match qu’a fait Vinicius était une honte, il a voulu jouer tout seul et faire des différences tout seul. Il a marqué le but qu’on lui a donné, il a levé les bras comme s’il avait fait un exploit » a confié Dugarry sur RMC.

Le Real Madrid face à un dilemme

Pour lui, le Real Madrid va devoir trancher entre Mbappé et Vinicius Jr. Leur complémentarité technique n’est pas évidente, et cela a forcément un impact sur les résultats du club espagnol. « Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui soit à côté de la plaque. Individuellement et dans l’état d’esprit, dans les efforts individuels, collectifs… Je pense que même Ancelotti va devoir faire des choix parce qu’aujourd’hui il ne décide pas assez, il n’en fait pas assez pour que cette équipe tourne. Est-ce que c’est lui qui les fera ou est-ce qu’ils le remplaceront ? Je n’en sais rien. Mais je trouve que c’est un peu injuste sincèrement malgré tout, de s’en prendre aujourd’hui comme ça à Kylian Mbappé » a lâché Duga.