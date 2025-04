PSG : «Incroyable», l’exploit qui fait jubiler Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tenu en échec par le FC Nantes ce mardi soir (1-1), le PSG a tout de même maintenu son invincibilité cette saison. Avec ce match nul, le club de la capitale a enchaîné une 39e rencontre sans défaite à l’extérieur, battant ainsi un record datant de plus de 30 ans et détenu par l’AC Milan, auquel a réagi Luis Enrique.

Le PSG était en déplacement sur la pelouse du FC Nantes ce mardi, en match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. À une semaine d’affronter Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, les Parisiens ont été tenus en échec par les Canaris (1-1), malgré l’ouverture du score de Vitinha en première période.

Le PSG s’offre un record de l’AC Milan

Avec ce résultat, le PSG a tout de même conservé son invincibilité et s’est offert un record historique. C’est en effet le 39e match consécutif sans défaite à l’extérieur du club de la capitale. Dans les cinq grands championnats, seul l’AC Milan entre 1991 et 1993 avait fait mieux (38).

« Cela montre qu'on s'améliore et qu'on améliore le club aussi »

« On a battu un record incroyable. Il faut parler de ce record, des joueurs de cette époque », a réagi Luis Enrique au micro de DAZN. « Et on bat l’AC Milan de Capello et Sacchi. Cela a duré trois saisons. Ce n'était pas au départ un objectif mais bon. Cela montre qu'on s'améliore et qu'on améliore le club aussi. C'est très positif. »