F1 - Verstappen : Transfert surprise, l'annonce officielle de Red Bull !

Ces derniers jours, Red Bull a pris tout le monde de court en annonçant un changement de pilotes très précoce puisqu'après seulement deux courses, Yuki Tsunoda a remplacé Liam Lawson dans le baquet de la seconde RB21 aux côtés de Max Verstappen. Un choix déjà validé en interne.

A la surprise générale, Red Bull a récemment confirmé un changement de pilotes entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Un choix qui avait déplu à Max Verstappen qui change une nouvelle fois de coéquipier. Mais c'est bien le Japonais qui était dans le baquet de l'autre RB21 à Suzuka. Douzième, l'ancien pilote Racing Bulls n'a pas particulièrement marqué les esprits pendant que Verstappen remportait la course. Mais Christian Horner assure toutefois qu'il n'y aura pas d'autres changements, c'est bien Tsunoda qui sera le coéquipier du quadruple champion du monde jusqu'à la fin de la saison.

Horner confirme Tsunoda pour la saison

« Il s’est intégré à l’équipe. Il a donné de très bons retours. Sa première Libres était très solide, sa troisième était correcte. En Q1, il n’était qu’à un dixième de Max. En Q2, il a commis une erreur alors qu’il était 15 km/h plus rapide que jamais dans le premier virage. Il a eu chaud et ensuite il est parti à la chasse à la récupération pendant le reste du tour mais ce n’était pas possible. Les qualifications ont dicté sa course, une course où je ne me souviens pas avoir vu de dépassements. S’il s’était qualifié plus haut, il aurait fini mieux. Il prend maintenant ses marques dans l’équipe et nous verrons lors des prochaines courses que ses performances progresseront. S’il continue comme ça, il n’y a pas de raisons de penser à un autre changement de pilote », assure le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«Yuki terminera la saison chez Red Bull»

Un avis partagé par Helmut Marko, consultant spécial pour Red Bull : « Yuki est satisfait des réglages de Max. Ils ont les mêmes préférences, donc ça colle bien ensemble. Bien sûr, il est important pour nous d’avoir deux voitures dans les points. La première course s’est plutôt bien déroulée. Il était toujours à deux ou trois dixièmes de seconde de Max aux essais et en qualifications jusqu’à son élimination. C’est un bel exploit quand on n’a pas plus de temps. Oui, Yuki terminera la saison chez Red Bull ». Autrement dit, cela ne devrait plus bouger chez Red Bull.