Cyclisme : Le clan Van der Poel braque les projecteurs sur Pogacar

S’il a été vaincu par Pogacar dimanche dernier au Tour des Flandres, Mathieu Van der Poel sait qu’il n’a pas évolué sur sa valeur et qu’il en ira différemment sur Paris-Roubaix. Mais pour autant, dans l’entourage du champion hollandais, on vise à braquer au maximum les projecteurs sur le champion slovène...

Si Mathieu Van der Poel a été une nouvelle fois défait par Pogacar lors du Tour des Flandres, son moral n’apparaît nullement atteint, ni sa confiance. D’autant que, comme l’a confirmé son père Adri Van der Poel à l’occasion d’un entretien avec la chaîne TVM relayé par cyclismactu.net, le champion hollandais n’a pu défendre ses chances à fond, entre une maladie l’ayant mis à plat la semaine précédente et une lourde chute intervenue en début de course : « Les chutes sont souvent sous-estimées. Vous frappez toujours le sol à soixante kilomètres à l'heure. Je suis convaincu que sans cette chute, il serait resté dans la course. Cette chute a eu un effet important. Les meilleurs coureurs de la course terminent 1er et 3e. Mads Pedersen, qui a terminé deuxième, a joué intelligemment, et il est aussi nettement plus rapide. Le vent a également joué un rôle important dans le déroulement de la course ».

Pour autant, dans l’entourage du champion hollandais, on veille à éloigner la pression de ses épaules, n’hésitant pas à placer Tadej Pogacar comme le grand favori de Paris-Roubaix, une course qu’il n’a pourtant jamais disputée... L’idée n’est pas nouvelle : il s’agit non seulement d’attirer toute la lumière sur Pogacar pour gagner en tranquillité et en sérénité avant le départ, mais aussi de faire assumer le poids de la course à l’équipe UAE.

Adrie Van der Poel a ainsi déclaré au sujet de l’Enfer du Nord : « Le fait que Pogacar ait gagné le Tour des Flandres ne veut pas dire grand-chose pour Paris-Roubaix en fin de semaine. Tout le monde repart à zéro. Mais il est clair que Pogacar est le grand favori. Le temps sera beau, il fera sec, et il sait bien négocier les virages. De plus, il a une équipe solide derrière lui. Pour moi, rouler sur les pavés, c'est comme gravir une montagne. Quand il n'y a plus rien dans les jambes, on ne va nulle part ».