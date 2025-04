Florent Manaudou - Elsa Bois : Danse avec les Stars balance sur leur «rapprochement»

Amadou Diawara

Florent Manaudou et Elsa Bois ont fait équipe lors de la saison 14 de l'émission Danse avec les Stars. Au fil des semaines, les deux partenaires sont devenus de plus en plus proches. A tel point qu'ils seraient actuellement en couple. Interrogé sur Florent Manaudou et Elsa Bois, Jean-Marc Généreux - membre historique du jury de DALS - s'est prononcé sur leur « rapprochement ».

Après avoir raflé deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou a terminé à la deuxième place de Danse avec les Stars saison 14. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le nageur a fait forte impression sur les parquets de TF1, ayant finalement cédé le titre à Lénie (partenaire de Jordan Mouillerac).

Florent Manaudou et Elsa Bois en couple ?

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, le couple Florent Manaudou - Elsa Bois a beaucoup fait parler, notamment parce qu'ils n'ont pas encore officialisé leur idylle. Interrogé sur la présumée histoire d'amour entre le nageur et la danseuse professionnelle, Jean-Marc Généreux a lâché toutes ses vérités lors d'un entretien accordé à Censuré sur YouTube.

«Ce sont très souvent des fantasmes»

« La tempête médiatique de Florent Manaudou et Elsa Bois ? Ça ne gâche pas l'ambiance, car ce sont des points de vue. Les réseaux sociaux font partie du succès de l'émission. C'est une nouvelle façon d'approcher le journalisme. Mais les commentaires haineux n'ont pas leur place. C'est une question d'éducation. Admettons ce danseur professionnel et cette célébrité, il y a eu un rapprochement. J'espère qu'il y a eu un rapprochement ! Ils dansent ensemble. Ce sont très souvent des fantasmes des gens. Ils passent 8h par jour, c'est normal d'avoir des clins d'oeil. Mais ça leur appartient, cette partie là est privée. On verra de toute façon ce qu'il se passera après leur passage dans Danse avec les stars. On verra la conclusion », a déclaré Jean-Marc Généreux, membre historique du jury de Danse avec les Stars, dernièrement.