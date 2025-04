Antoine Dupont : La nouvelle star pour le remplacer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France va devoir composer sans Antoine Dupont pendant plusieurs mois après sa grave blessure au genou. L'absence prolongée du demi de mêlée pourrait permettre à Louis Bielle-Biarrey d’endosser un rôle encore plus important en sélection, lui qui vient d’être sacré meilleur joueur du dernier Tournoi des Six Nations.

Le XV de France va devoir se passer de sa tête de gondole durant de longs mois. Victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit, Antoine Dupont a été opéré le 24 mars dernier et se prépare désormais à entamer une longue période de rééducation qui pourrait durer entre six et neuf mois. Pendant cette période, un autre joueur pourrait prendre de l’importance chez les Bleus.

« Il y a un vrai amour du public français pour Louis Bielle-Biarrey »

Déjà considéré comme la nouvelle pépite du rugby tricolore, Louis Bielle-Biarrey a de quoi devenir la nouvelle star du XV de France en l’absence d’Antoine Dupont, notamment auprès de l’opinion publique. « Des phénomènes, il y en a beaucoup. C’est l’avantage de cette équipe de France. (il sourit) En tout cas, c’est vrai qu’il a une sacrée cote de popularité auprès des gens, confie l’ancien international français Vincent Clerc, auprès du Midi Olympique. Il a une gueule, il est reconnaissable avec son casque et par tout ce qu’il fait sur le terrain… Il y a un vrai amour du public français pour Louis Bielle-Biarrey. »

« C’est hallucinant »

Une cote de popularité grandissante qui s’explique en grande partie par ses qualités, le joueur de l'Union Bordeaux Bègles étant sacré meilleur joueur du Tournoi des Six Nations après le vote du public. « C’est hallucinant, s’enflamme Vincent Clerc. Il est à la fois en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance, comme les équipes dans lesquelles il joue. Mieux, il évolue au milieu de joueurs qui ont envie de lui donner le ballon parce qu’ils savent qu’il incarne un danger. Désormais, on le cherche. Résultat, il touche beaucoup de ballons en bonne position. En plus, c’est quelqu’un qui se déplace beaucoup sur le terrain pour aller chercher les espaces libres. »