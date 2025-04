Antoine Dupont : Son successeur est enfin annoncé !

Pierrick Levallet

Leader du XV de France, Antoine Dupont a assisté au sacre de ses coéquipiers lors du Tournoi des 6 Nations depuis la touche. Le demi de mêlée du Stade toulousain a été gravement blessé au genou contre l’Irlande et va donc manquer plusieurs mois de compétition. Le XV de France semble malgré tout déjà tenir son successeur : Louis Bielle-Biarrey. Du haut de ses 21 ans, le joueur de l’UBB est en train de se construire une solide réputation.

«C'est devenu le joueur qui a le plus de résonance médiatique»

« Derrière Antoine Dupont, c'est devenu le joueur qui a le plus de résonance médiatique, que l'on sollicite le plus. On en parle un peu partout. Il a eu presque une centaine de sollicitations, tout confondu, depuis la tournée de novembre dernier. Il présente bien et il sait communiquer, aussi bien en bord de pelouse que sur les plateaux télés. [...] J'ai l'impression qu'il n'a pas de limite, que rien ne le freine. A chaque fois qu'un nouveau défi se présente, il hausse le curseur » a notamment confié son agent, Jérôme Chabran, interrogé par Midi Olympique.

Un avenir radieux pour le XV de France ?

Louis Bielle-Biarrey n’est d’ailleurs pas le seul phénomène au sein du XV de France. Aux yeux de Jérôme Thion, un avenir brillant attend les Bleus avec la nouvelle génération qui arrive. « On a un tel réservoir... On a la chance d’avoir une génération incroyable avec cette équipe de France. Les deux équipes U20 championnes du monde, derrière, qui arrivent à maturité avec l’équipe de France. [...] Le meilleur potentiel est du côté du XV de France. Je ne pense qu’on ait déjà eu une équipe de France avec autant de réservoir » a-t-il récemment confié.