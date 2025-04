54M€ : Le sacrifice d’Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sportivement, ça va bien actuellement pour le XV de France. Les joueurs de Fabien Galthié restent en effet sur un sacre lors du Tournoi des VI Nations. Mais en coulisses, économiquement, le rugby français va très mal. En effet, la FFR accuse d’énormes dettes. Mais voilà que dans cette situation, Florian Grill a pu compter sur un très beau geste d’Antoine Dupont et ses coéquipiers. Explications.

Il n’y a pas eu le Grand Chelem au bout, mais le XV de France a tout de même remporté le Tournoi des VI Nations. Un sacre qui fait du bien aux caisses de la FFR. « Ça améliore les comptes de la FFR. On avait budgétisé une deuxième place, compte tenu des primes perçues auprès du Six-Nations, c’est donc 500 000 euros de mieux », a expliqué Florian Grill pour Sud Ouest. Pour autant, la situation économique du rugby français reste catastrophique avec des dettes terribles.

La FFR criblée de dettes

Président de la FFR, Florian Grill en a d’ailleurs dit plus sur cette crise. « Il y a deux déficits. Celui dont on a hérité, à la FFR, avec 18 millions d’euros de déficit d’exploitation. Celui-là, on est capable de le gérer. On a commencé à mettre en place toute une série d’actions. Notre objectif est de le résorber en trois ans grâce à la billetterie et à nos partenaires, mais aussi par des réductions de charges. On a demandé des efforts à tout le monde. Par contre, les 54 millions de pertes de la Coupe du monde qui viennent s’additionner, c’est hors de proportion : si on devait les payer demain, on serait en dépôt de bilan », a-t-il expliqué.

« Ils ont été parfaitement compréhensifs »

Economiquement, la FFR n’est pas au mieux, mais Florian Grill a pu compter sur un joli geste de la part d’Antoine Dupont, Romain Ntamack et compagnie après la victoire du Tournoi des VI Nations. « J’ai demandé un effort aux joueurs du XV de France au sujet de leurs primes de victoire ? Bien sûr. Je ne donnerai pas les montants. Mais je suis très fier de leur attitude. Ils ont été parfaitement compréhensifs. En deux réunions avec les représentants des joueurs, l’affaire était bouclée. Ils font preuve de solidarité vis-à-vis du rugby amateur. […] Je le répète, les 18 millions, on y arrivera. Pour les 54 millions de déficit, il faudra la solidarité de tout le monde ! Je considère que la Ligue doit contribuer à aider les clubs alors qu’on a une vraie difficulté au niveau amateur ».