Départ du PSG : La terrible annonce sur Mbappé !

L’été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG après sept saisons à Paris afin de réaliser son rêve d’enfant en rejoignant le Real Madrid. S’il continue d’inscrire de nombreux buts, le niveau du Bondynois est pointé du doigt pour sa première année en Espagne. L’ancien entraîneur italien Fabio Capello n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’adaptation du Français à Madrid.

Éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, le Real Madrid ne conservera pas son titre européen. Devancés par le FC Barcelone en championnat, les Madrilènes connaissent une saison très compliquée. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient même voir leur mythique entraîneur Carlo Ancelotti ne pas terminer la saison en cas de contre-performance future.

Un passage à vide pour Mbappé

Arrivé l’été dernier en provenance du PSG, Kylian Mbappé lui, est pointé du doigt. Fantomatique lors des quarts de finale de C1 face à Arsenal, l’attaquant de 26 ans est sous le feu des critiques, notamment en Espagne. Ce dimanche, alors que le Real Madrid accueillait l’Athletic Bilbao, le numéro 9 a même été sifflé au Santiago Bernabeu. Ancien entraîneur du Real Madrid (1996-1997, 2006-2007), Fabio Capello n’a pas épargné Mbappé.

« Il a peut-être eu du mal à comprendre où il allait jouer »

« Le maillot du Real Madrid pèse lourd, et il pèse beaucoup. Il a peut-être eu du mal à comprendre où il allait jouer. Le problème, c’est qu’il n’est pas avant-centre et que Vinicius et lui doivent jouer ensemble. Tout le monde pensait que Madrid s’en sortirait avec Mbappé, Vinicius et Bellingham. Cette année, ils doivent gagner la Coupe. Cette année, ils doivent gagner quelque chose », a confié l’Italien, présent à la cérémonie des Laureus Sports Awards ce lundi.