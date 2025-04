Le PSG tombe, un journaliste jubile en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a échoué à Villa Park. Malgré un score cumulé de 5-1 dès la 27ème minute de jeu grâce à des buts d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, le PSG s’est au fil de la rencontre écroulé et est passé à deux doigts de la correctionnelle. Un naufrage de Vitinha et du milieu de terrain parisien selon Sébastien Tarrago qu’il a tout particulièrement apprécié voir.

Journaliste pour L’Équipe, Sébastien Tarrago est intervenu sur les ondes de RTL dans le cadre de l’émission On refait le match. L’occasion pour lui d’évoquer un sentiment jubilatoire qu’il a ressenti après la défaite du Paris Saint-Germain à Villa Park mardi dernier (2-3). Ce quart de finale retour de Ligue des champions du PSG contre Aston Villa lui a permis de flatter son ego.

«J’ai été très satisfait de voir qu’ils ont pris l’eau»

« Cela m’a rassuré, car je n’arrivais pas à concevoir que ce milieu de terrain du PSG puisse avoir le niveau d’un vainqueur de la Ligue des Champions. Or, sur les derniers matchs, je me trompais puisqu’il a été remarquable. Mais quand je regarde l’équipe et les joueurs individuellement, je ne comprenais pas, je ne le pensais pas… et j’ai été très satisfait de voir qu’ils ont pris l’eau (au retour contre Aston Villa). C’est très égoïste de ma part, je le reconnais ». a confié dans un premier temps Sébastien Tarrago dans des propos rapportés par ParisTeam, avant de s’attarder sur un joueur en particulier de l’entrejeu de Luis Enrique : Vitinha.

«Je trouve Vitinha très prétentieux. Soit il retiendra la leçon, soit (…) le PSG n’ira pas au bout»

En effet, le journaliste de L’Équipe a fait état d’une certaine prétention à ses yeux de l’international portugais. Ses erreurs de placement notamment commises contre Aston Villa pendant la deuxième manche du quart de finale devront lui servir de leçon… ou condamner le PSG dans sa quête du Saint-Graal en Ligue des champions. « Ce qui est inquiétant, c’est que je trouve Vitinha très prétentieux. Soit il retiendra la leçon, soit c’est quelque chose de profondément ancré en lui. Et si c’est le cas, le PSG n’ira pas au bout ».