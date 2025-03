Antoine Dupont, l’accident est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés début mars lors du choc entre l'Irlande et le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a-t-il été victime d'un attentat volontaire de la part de Tadhg Beirne et Andrew Porter ? Bernard Laporte réfute cette hypothèse et confirme un accident pour Dupont.

Antoine Dupont s'est retrouvé malgré lui dans une grosse polémique ces dernières semaines, liée à sa blessure face à l'Irlande. La star du XV de France a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier et a été opérée avec succès la semaine passée. Et Dupont va désormais pouvoir se focaliser sur sa rééducation avec une indisponibilité estimée à environ 8 ou 9 mois. En attendant, le contexte de cette blessure continue de faire débat...

Une attaque contre Dupont ?

C'est un déblayage comprenant Tadhg Beirne et Andrew Porter qui a provoqué cette grosse blessure d'Antoine Dupont le 8 mars dernier, à Dublin, en plein match du Tournoi des 6 Nations. Certains y voyaient un acte volontaire de la part des deux joueurs irlandais, mais de son côté, Bernard Laporte réfute complètement cette théorie. L'ancien sélectionneur du XV de France prend la parole dans un entretien accordé au Midi Libre et il annonce un simple accident pour Antoine Dupont.

« Un joueur ne rentre pas sur un terrain pour péter le genou »

Laporte exclut tout acte volontaire sur ce déblayage irlandais : « Non, moi, je ne dirai pas ça. Un joueur ne rentre pas sur un terrain pour péter le genou de l’autre. Ça n’existe pas dans le monde professionnel. Il y a des contrats, ça peut te retomber dessus. Puis ce n’est pas la mentalité des joueurs de rugby, heureusement. Je crois vraiment que c’est un accident malheureux, surtout que ça tombe sur notre icône et sur le genou déjà opéré. C’est vraiment navrant. C’est un fait de jeu, on ne peut pas aller plus loin, ça serait exagéré », assure l'ancien coach du XV de France, qui constate donc une simple accident sur cette grosse blessure d'Antoine Dupont.