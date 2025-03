Antoine Dupont au Japon, l’improbable polémique !

Axel Cornic

Actuellement absent pour une longue convalescence après sa blessure au genou, Antoine Dupont s’est retrouvé malgré lui dans un énorme débat en Afrique du Sud. L’ancien sélectionneur Jake White, désormais directeur du rugby dans la province des Bulls, a en effet pris la star française comme exemple pour essayer d’endiguer la fuite des talents sud-africains.

La France a de la chance d’avoir le Top 14. Considéré comme le meilleur au monde, le Championnat français rassemble certaines des plus grandes stars du rugby, mais également tous les internationaux du XV de France. Contrairement à il y a quelques années encore comme avec Sébastien Chabal, Frédéric Michalak ou Raphaël Ibañez, le joueur français s’exporte en effet très peu, ou alors seulement en fin de carrière.

La colère de l’Afrique du Sud

Tout le contraire d’autres pays comme l’Afrique du Sud, dont certains Champions du monde sont aux quatre coins de la planète. C’est le cas du deuxième-ligne RG Snyman, qui a récemment prolongé son contrat avec la province irlandaise du Leinster, ce qui n’est pas passé inaperçu dans son pays. Ça ne plait en effet pas du tout à l’ancien sélectionneur Jake White, qui ne comprend pas comment les provinces sud-africaines ne peuvent pas retenir leurs meilleurs joueurs.

« Est-ce que Dupont serait autorisé à aller jouer au Japon ? »

Et pour appuyer son propos, il a pris l’exemple d’un certain Antoine Dupont, star du XV de France et du Stade Toulousain. « Est-ce que Dupont serait autorisé à aller jouer au Japon ? Le rugby français le permettrait-il ? C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, comme RG Snyman est l’un des meilleurs avants du monde » a expliqué le directeur du rugby des Bulls, dans des propos rapportés par The Saturday Star. « Cela n'arriverait dans aucun autre sport. Le montant de l'argent n'a pas d'importance. Si vous voulez être un Springbok, vous devez jouer en Afrique du Sud ».