Antoine Dupont : Son pote fait une révélation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche d'Antoine Dupont dans le vestiaire du Stade Toulousain ainsi que du XV de France, Julien Marchand a évoqué la blessure de son ami. Et le talonneur, qui ne se fait pas de souci pour le retour de Dupont au plus haut niveau dans quelques mois, indique que la star des Bleus garde le moral avec quelques blagues envoyées sur un groupe Whatsapp.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier avec le XV de France, en plein match contre l'Irlande comptant pour le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été opéré quelques jours plus tard. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain démarre désormais un long processus de rééducation, et son indisponibilité est estimée aux alentours de 9 mois. Mais en attendant, Dupont garde le moral et peut profiter du soutien de ses amis du monde du rugby, comme le talonneur Julien Marchand.

« On est triste et déçu pour lui »

Dans des propos rapportés par La Dépêche, le grand pote d'Antoine Dupont a livré son ressenti sur cette longue blessure de la star du XV de France : « On connaît très bien ses qualités, on sait que c’est un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs et presque de saisons. Ce serait mentir de ne pas le prendre en compte. En revanche, il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe. Il ne faut pas se chercher d’excuses par rapport à une blessure, cela peut arriver. Celle d’Antoine est le cas. On ne va pas trop se chercher d’excuses. On a confiance en tous nos numéros 9. Ils ont prouvé pendant les doublons qu’ils étaient largement au niveau. On va avancer sans Antoine. Évidemment qu’on est triste et déçu pour lui, mais on va finir notre saison à fond, comme toujours », indique Julien Marchand.

Dupont fait des blagues sur Whatsapp

En attendant, Antoine Dupont semble garder le moral et ne loupe pas une occasion d'amuser ses copains comme le révèle Marchand : « On a un groupe Whatsapp où il nous fait quelques blagues de temps en temps », confie le talonneur du Stade Toulousain, avant d'évoquer la douleur de son ami : « Il était dans le dur la semaine après son opération, parce qu’il avait quelques douleurs au genou. Ce n’est pas grave, ce sont les douleurs d’après-opération. Il va commencer à rebouger. Je sais qu’il va en rééducation à Capbreton, qu’il ressort un petit peu. On va le revoir très rapidement je pense au sein du club, et c’est cool ».