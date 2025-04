Antoine Dupont : L'ex d'Iris Mittenaere balance sur leur rupture !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

S'il a connu un nouveau coup dur dans sa carrière le mois dernier, subissant une rupture du ligament croisé du genou droit, Antoine Dupont peut se satisfaire de vivre une idylle avec Iris Mittenaere. Depuis quelques semaines, sa relation avec l'ancienne Miss Univers fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Son ex, Anthony Colette, ancien danseur de Danse avec les stars, s'est confié sur leur rupture.

Actuellement en repos forcé après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont ne sera éloigné des terrains pendant de longs mois. Toutefois, le rugbyman français peut profiter de sa relation avec Iris Mittenaere, élue Miss France 2016. Les deux amoureux avaient tenté de garder cette relation discrète. Pendant ce temps, Anthony Colette, son ex, est revenu sur la relation qu'ils ont partagée en 2018 lors de l'émission Danse avec les stars.

Anthony Colette fait de grandes révélations

Ancien danseur professionnel de Danse avec les stars sur TF1, Anthony Colette a été associé à Iris Mittenaere lors de la saison 9 en 2018. Le duo avait alors terminé deuxième de la compétition et surtout, ils avaient fini par se rapprocher jusqu'à former un couple. Ils n'étaient pas restés ensemble bien longtemps après l'émission, et la raison est toute simple. « On s'attirait physiquement et ça on l'a rapidement su. En dansant, tu le vois vite... Et puis à ce moment-là, elle était célibataire et moi aussi. Ça s'est fait tout seul, comme une histoire banale de danseur » explique d'abord Anthony Colette dans une interview pour Non Stop People.

Anthony Colette et Iris Mittenaere sont toujours en contact

Si leur relation amoureuse n'a pas duré longtemps, Iris Mittenaere et Anthony Colette sont toujours en contact malgré le temps qui passe. Ce dernier ayant confié que leur rupture a été plutôt bien vécue. « En vérité, il n'y a rien de spécial ! C'est juste que Danse avec les stars est une bulle où plus rien n'existe et une fois que Danse avec les stars se termine, forcément la vie réelle revient. Chacun a des objectifs de vie, les affinités ne sont plus les mêmes, la manière de voir les choses sur l'avenir ne sont plus les mêmes. Et tu t'arrêtes. C'est tout. Tout s'est très bien terminé et je lui souhaite tout le bonheur du monde », confie simplement le danseur professionnel dans l'émission de Jordan De Luxe, Le Jet de Luxe.