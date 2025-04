Antoine Dupont «énervé», ce scénario va le faire craquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors du dernier Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande, Antoine Dupont devra observer une période de convalescence loin des terrains. Le rugbyman français n'est donc pas présent pour cette fin de saison avec son club, le Stade toulousain. Un coup dur pour lui et pour ses coéquipiers, qui espèrent avoir la même réussite sans lui.

Souvent désigné comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est une valeur sûre depuis des années, que ce soit avec le XV de France ou avec son club. Le capitaine des Bleus observera de plus loin la progression de ses coéquipiers du Stade toulousain lors des prochaines semaines, étant gravement blessé au genou. Pour Thomas Ramos, l'absence de Dupont n'est pas une excuse, et cela représente un joli défi pour le club.

Dupont va manquer à Toulouse

Très attaché au Stade toulousain depuis 2017, Antoine Dupont ne pourra pas fouler les terrains pendant de longs mois. Toutefois, pas question pour ses coéquipiers de ralentir la cadence, que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup. « On est tous conscients qu’il manque certainement le meilleur joueur de notre groupe. Et certainement l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du monde actuellement. C’est un beau défi pour nous, joueurs, de se dire : “OK, on n’a pas Antoine ; maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?” C’est sûr que si on perd et qu’on dit “on n’avait pas Antoine”, c’est l’excuse trop facile » déclare Thomas Ramos, comme le rapporte Midi Olympique.

« Il serait certainement énervé »

Malgré l'absence d'Antoine Dupont, le Stade toulousain reste une équipe redoutable et les joueurs feront tout pour essayer d'aller chercher la victoire dans toutes les compétitions. « Avant tout, on est tous tristes et désolés pour Antoine. De notre côté, c’est sûr que ça va être un défi de montrer ce qu’on est capable de faire sans Antoine. Connaissant un petit peu son caractère, il serait certainement énervé que notre première excuse, ce soit de dire qu’il n’est pas là. Ne serait-ce que par rapport à lui, la première des choses est de tout donner pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Et, forcément, dans les deux compétitions » poursuit Thomas Ramos.