Neymar avec Kylian Mbappé au Real Madrid, le deal exceptionnel !

Révélé à Santos, Neymar intéressait alors les plus grands clubs européens. Si le Brésilien a fini par signer au FC Barcelone, le Real Madrid était très intéressé. La Casa Blanca était alors prête à faire des folies pour recruter Neymar. Une envie qui a même continuer quand il était au PSG. De quoi donner lieu à un projet complètement fou.

En 2013, Neymar a quitté Santos pour rejoindre le FC Barcelone. Au grand dam du Real Madrid ! A l'époque, les Merengue étaient très intéressés par le prodige brésilien. Pour AS, André Curry, ancien agent de Neymar, a révélé : « Pour Neymar, le Real Madrid offrait 100M€ de plus que Barcelone. 100M€. Le joueur a préféré aller à Barcelone, évidemment grâce à notre travail car à cette époque, on travaillait pour eux. Peut-être que si j'avais travaillé pour Madrid, Neymar aurait fini ici ».

« Madrid offrait 100M€ de plus »

« Le prix était le même pour Barcelone et le Real Madrid ? Non. Comme je l'ai expliqué, Madrid offrait 100M€ de plus que Barcelone. En plus du salaire, du transfert, d'une pénalité de 40M€ à Barcelone car il y avait déjà un pré-accord, Madrid était prêt à payer 100M€ de plus. (...) Neymar est venu à Barcelone pour réaliser son rêve », a ensuite expliqué André Curry.

« Ils ont essayé de recruter Mbappé et Neymar tandis que Vinicius servait de monnaie d'échange »

Et alors que Neymar a ensuite rejoint le PSG en 2017, le Real Madrid n'avait visiblement pas oublié son désir de s'offrir le Brésilien. Ainsi, c'est un package Kylian Mbappé-Neymar qui faisait rêver la Casa Blanca. « Ils sont revenus quand il avait signé au PSG ? Oui, ils ont essayé de recruter Mbappé et Neymar tandis que Vinicius servait de monnaie d'échange à cette époque. Vini ne jouait pas encore, mais il avait énormément de valeur car c'était un ailier avec beaucoup d'avenir. Je le sais parce que Leonardo nous disait qu'il aimait beaucoup Vinicius. Quand Madrid est venu chercher Neymar puis Mbappé, le PSG a toujours demandé Vinicius en échange. Et Madrid n'a jamais voulu ? Je ne sais pas. Mais le PSG ne voulait pas non plus donner ni Neymar, ni Mbappé », a révélé l'ancien agent de Neymar à propos de l'intérêt du Real Madrid.