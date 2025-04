Antoine Dupont est prévenu, Galthié a un nouveau coup de cœur !

Axel Cornic

Si Antoine Dupont est la tête d’affiche du rugby tricolore, on peut compter sur l’une des plus belles générations de talents pour l’avenir du XV de France. C’est le cas de Patrick Tuifua, la nouvelle pépite de la formation française, qui à 20 ans a décidé de donner un tournant décisif à sa carrière en rejoignant le RCT.

Déjà idolâtré dans le monde de l’ovalie, Antoine Dupont est rentré dans une autre galaxie. Sa victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 l’a propulsé au rang de véritable star du sport français, au même rang qu’un Teddy Riner ou un Léon Marchand. Mais le temps passe même pour lui et lorsqu’il reviendra de sa grave blessure au genou à l'automne prochain, le demi de mêlée aura déjà 29 ans.

Qui sera la prochaine star du rugby français ?

Si on souhaite le voir raccrocher les crampons le plus tard possible, on ne s’inquiète pas vraiment pour la relève. On a vu lors du 6 Nations 2025 que Louis Bielle-Biarrey avait tout pour lui succéder comme visage du rugby français et lui est là pour très longtemps, puisqu’il n’a que 21 ans. Mais il n’est pas le seul, puisque son coéquipier Nicolas Depoortere semble également avoir un certain potentiel, sans oublier Mathis Castro-Ferreira, Marko Gazzotti ou encore Joé Quere-Karaba. Mais un sacré client va débarquer la saison prochaine…

La bombe Tuifua arrive à Toulon

Le RCT vient en effet de signer un très gros coup avec la signature de Patrick Tuifua, la nouvelle pépite de la formation néo-calédonienne ! « Nous sommes très heureux d’accueillir Patrick Tuifua au sein du RCT. Ses dispositions athlétiques et sa capacité à franchir en feront un atout précieux pour l’équipe » a expliqué Laurent Emmanuelli, le directeur sportif toulonnais. « Son arrivée s’inscrit dans la dynamique que nous souhaitons donner au club : un savant mélange d’expérience et de jeunesse, au service d’un rugby ambitieux et spectaculaire ». Et on pourrait très vite le voir avec le XV de France ! En 2024, Fabien Galthié avait en effet été particulièrement séduit par le troisième-ligne lors d’une opposition entre les grands et les U20 à Marcoussis, au point de vouloir l’emmener en Argentine l’été dernier.