Antoine Dupont : La terrible séparation !

Gravement blessé au genou lors du choc en Irlande, Antoine Dupont manquera donc toute la fin de saison avec le Stade Toulousain. Un terrible coup dur pour Ugo Mola qui reconnaît que cette séparation avec son demi-de-mêlée est très compliquée à gérer compte tenu des objectif qui attendent l'actuel leader du Top 14.

Lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s'est gravement blessé au genou. Lors du choc en Irlande, il a effectivement été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Son absence est estimée à plusieurs mois et il ne reviendra donc pas sur les terrains cette saison. Un coup dur pour le Stade Toulousain qui perd son joueur au pire moment, à l'approche de la phase finale du Top 14, mais également des huitièmes de finale de la Coupe des champions. Toulouse affronte en effet les Anglais de Sale ce dimanche sans Antoine Dupont. Une séparation difficile comme le reconnaît Ugo Mola.

Mola regrette l'absence de Dupont

« Son absence n'est pas neutre, évidemment. Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinédine Zidane, et je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont. Non pas que je me compare à Aimé Jacquet, mais Aimé Jacquet a quand même gagné avec Zidane, le meilleur joueur du monde. Peut-être aussi qu'on révélera d'autres joueurs, notamment en termes de leadership et de capacité à gérer les moments clés. Mais le plus gros crève-coeur, il est évidemment pour Antoine, parce que c'est un garçon qui est né pour gagner des trophées. Voyez l'appétit qu'il avait à être de ceux qui ont soulevé le trophée de l'équipe de France à la fin du dernier Tournoi des Six Nations. Il est fait comme ça, il n'aime pas trop laisser sa place. C'est un contretemps malheureux pour lui avant tout », lâche l'entraîneur du Stade Toulousain en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On va essayer de s'accrocher»

« Il me tarde de savoir comment on va se comporter sans Antoine, parce que même aujourd'hui à l'entraînement, il y a des petites choses qui flottaient alors que d'habitude elles ne flottent pas autant. On vit dans un système un peu complexe, en mouvement permanent, et c'est vrai que je ne sais pas si les équipes sans Zidane ou sans Cruyff ont réussi à gagner. Ce que je sais, c'est que le Stade Toulousain a toujours réussi à combler ces moments un peu charnière où des joueurs partaient ou se blessaient, et ce dans toutes les générations. Après, l'impact d'Antoine sur notre génération et l'entraîneur que je suis manque terriblement. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas déclarer forfait. On va essayer de s'accrocher. Peut-être que sans lui on sera beaucoup moins dangereux, mais peut-être aussi que son absence nous obligera à nous comporter différemment. En tout cas, je peux vous assurer que quand il va revenir en novembre ou en décembre prochain, peut-être un peu avant, ça reboostera l'ensemble de ses partenaires pour continuer à gagner », ajoute Ugo Mola.