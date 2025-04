Antoine Dupont : Il annonce une vraie galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont va être éloigné des terrains pendant environ neuf mois. Un véritable calvaire pour la star des Bleus et du Stade Toulousain, et ce n’est pas son partenaire Anthony Jelonch qui va prétendre le contraire. Ce dernier s’est confié sans détour à ce sujet.

Antoine Dupont se prépare à une longue période de convalescence suite à sa lourde blessure contractée avec le XV de France contre l’Irlande, le 8 mars dernier, en plein Tournoi des 6 Nations. Le verdict a été officialisé 24h plus tard par le demi de mêlée des Bleus sur son compte Instagram : rupture des ligaments croisés du genou droit, et une absence estimée aux alentours de 9 mois. Dupont a été opéré avec succès la semaine dernière, et il va désormais s’efforcer de faire la meilleure récupération possible afin de retrouver son niveau dans quelques mois.

« On est tous persuadés qu’il va revenir »

Anthony Jelonch, le troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France, a lui aussi affiché son optimiste quant à un retour d’Antoine Dupont au plus haut niveau : « Son retour au plus haut niveau ? Ça, il le sait très bien. On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux. Moi j’y crois personnellement, parce que ça m’est arrivé deux fois d’affilée. Franchement, j’ai pu revenir à chaque fois », indique Jelonch pour l’AFP.

Jelonch confirme le calvaire

Et alors qu’il a lui aussi dû affronter des grosses blessures, le coéquipier d’Antoine Dupont refuse de lui mentir sur la difficulté d’une telle convalescence et confirme son calvaire à venir dans les prochains mois : « Après, c’est toujours dur d’en parler, même si je l’ai vécu précédemment. C’est dur de dire ‘Non, mais tu vas voir, sur le côté, c’est bien aussi !’ Et bien non, on est des compétiteurs, donc on veut jouer. Si on peut gagner des titres, il sera quand même là et il sera content pour nous », assure le joueur du Stade Toulousain. Le message est passé pour Dupont…