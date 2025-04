Antoine Dupont : Iris Mittenaere, son autre histoire d’amour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En couple avec Antoine Dupont depuis quelques semaines, Iris Mittenaere continue ses activités loin de la France avec notamment de magnifiques voyages à travers le monde en compagnie de sa sœur Manon, avec laquelle elle est très proche. L'ancienne Miss France lui déclare d'ailleurs son amour.

Depuis la fin du Tournoi des VI Nations, remporté par le XV de France, le couple d'Antoine Dupont a fuité. Des photos en compagnie d'Iris Mittenaere ont été dévoilées et depuis, ils sont suivis de près. Et pendant que le capitaine des Bleus a commencé sa rééducation après sa rupture des ligaments croisés, l'ancien Miss France profite d'une période à l'étranger avec son autre amour : sa sœur Manon.

Le magnifique message d'Iris Mittenaere à sa sœur

En effet, les sœurs Mittenaere étaient à Dubaï ces derniers jours dans le cadres d'un shooting d'Iris avec une marque partenaire. Et l'ex-Miss Univers en a fait profiter sa petite sœur. « Emmener ma petite sœur partout dans le monde pour qu’elle ne soit impressionnée que par son âme et pas par 3 pétales de rose », écrit Iris Mittenaere sur Instagram avant d'ajouter sur le ton de l'humour que « en tant que bonne petite sœur elle porte ma robe ».

Des vacances mouvementées

Cependant, ce moment entre sœurs aurait pu tourner au fiasco. Et pour cause, Iris Mittenaere racontait ces derniers jours qu'elles avaient atterri en Thaïlande au moment du violent séisme qui a frappé la région. « Ça n'avait pas trop mal commencé. J'ai pris l'avion, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma sœur pour ce job de folie. On a atterri en Thaïlande pour un shooting et tout un programme avec une marque dont je suis l'ambassadrice », racontait l'ancienne Miss France avant d'en dire plus : « Ok les amis… Je dois vous expliquer le comment du pourquoi ces dernières 48h ont été un peu inattendues… Vous l'aviez sans doute vu venir... Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement ». C'est la raison pour laquelle, elles ont rejoint Dubaï pour « régler quelques affaires ».