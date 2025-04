PSG : Il annonce un coup de folie !

Amadou Diawara

Battu 3-1 au Parc des Princes, Aston Villa va recevoir le PSG ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse avant le prochain duel face à son ancien club au Villa Park, Unai Emery a annoncé qu'il préparait ses joueurs à disputer une prolongation et des tirs au but.

Tombeur de Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG se frotte actuellement à un autre club de Premier League. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi est opposé à Aston Villa en C1. En quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a battu le club emmené par Unai Emery au Parc des Princes mercredi soir (3-1). A Villa Park, les Villans doivent donc rattraper un déficit de deux buts ce mardi. Présent en conférence de presse d'avant-match ce lundi après-midi, Unai Emery a annoncé qu'il voulait que son équipe dispute les prolongations et les tirs au but face au PSG.

«J'ai ma stratégie générale en tête...»

« L'objectif est de gagner. Avec un but, ce ne sera pas assez. Mais si on gagne, on peut être proche. On va jouer avec un plan fort et essayer d'être consistant, de comprendre comment évolue le match sur 90 minutes. Contre Bruges, on était prêts à jouer les prolongations et les tirs au but, ce sera le cas aussi demain (mardi) », a déclaré Unai Emery, avant d'en rajouter une couche.

«... La prolongation et les tirs aux buts»

« La séance d'entraînement de cet après midi (lundi) permettra d'identifier comment se sentent les joueurs. J'ai bien sûr quelques idées, mais pas pour le onze. J'ai ma stratégie générale en tête pour le match, la prolongation et les tirs aux buts. Les joueurs doivent connaître leur tâche, comprendre la stratégie, savoir comment on gère l'aspect émotionnel. Les titulaires comme les joueurs qui débutent sur le banc », a conclu Unai Emery, le coach d'Aston Villa.