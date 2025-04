Après Mbappé, le PSG a trouvé sa nouvelle star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est relevé, brillamment, du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club reste en course pour un formidable triplé (Ligue des champions, Ligue 1,Coupe de France) qui pourrait entrer dans les annales. Pour Javier Pastore, le mérite revient aux joueurs, mais surtout à Lus Enrique, qui est parvenu à créer un collectif solide.

Le PSG a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en battant Aston Villa sur la pelouse du Parc des Princes (3-1). C’est donc avec un matelas confortable que le club parisien se déplacera à Birmingham. Ancien membre du projet QSI, Javier Pastore s’est confié sur ce rendez-vous. Selon lui, le PSG a les armes pour se qualifier pour la prochaine étape.

« C’est une équipe très solide »

« C’est une équipe très solide qui a commencé la saison un peu timidement, mais les progrès que l’équipe a réalisés collectivement sont incroyables. C’est une équipe très sereine en défense et patiente en attaque, elle sait attendre la bonne situation. Et les joueurs devant son très bons : Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia… Des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment et marquer » a confié Pastore au cours d’un entretien accordé à Nice-Matin.

Pastore rend hommage à Luis Enrique

Mais pour l’ancien international argentin, une mention spéciale doit aussi être adressée à Luis Enrique qui, après le départ de Kylian Mbappé, est parvenu à placer le collectif au dessus de tout. « Toutes les personnes que je connais et qui ont travaillé avec Luis Enrique ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Cette année, il s’est montré bien meilleur et les joueurs sont plus disposés à grandir avec lui. Il a toujours eu une grande confiance en lui pour essayer de mettre en place une équipe qui joue et défend collectivement. C’est quelque chose que nous n’avons pas vu au PSG depuis de nombreuses années » a déclaré Pastore.