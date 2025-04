PSG : L’incroyable coup du Qatar pour régaler Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps ciblé par le PSG, Marcus Rashford a bien failli prendre la place de Neymar en 2022. Alors directeur sportif du club de la capitale, Leonardo avait reçu l'ordre du Qatar de se séparer du Brésilien afin de faire plus de place à Kylian Mbappé. Mais cette opération n'a jamais vu le jour.

L’histoire entre Neymar et le PSG a pris fin en août 2023. Elle aurait pu se terminer bien plus tôt. Selon les informations du Parisien, Leonardo, alors directeur sportif du club parisien, avait reçu l’ordre du Qatar de se séparer de Neymar dans un but bien précis.

Neymar sacrifié pour Mbappé, le plan envisagé

L’objectif était alors de faire de la place à Kylian Mbappé, propulsé comme personnage central du projet QSI. En vendant Neymar, le PSG espérait alors faire des économies dans le cadre d’une prolongation de l’international tricolore, mais aussi réinvestir cette somme dans le transfert d’un attaquant.

Rashford, ce n'est plus d'actualité

Pour remplacer Neymar, le PSG avait pensé alors à Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United avait été validé par Kylian Mbappé. Mais finalement, l’international brésilien n’est jamais parti, ce qui a mis fin à la piste Rashford. Aujourd’hui prêté à Aston Villa, l’attaquant anglais retrouvera le PSG ce mardi, en quarts de finale retour de Ligue des champions.