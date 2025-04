Il annonce un nouveau joueur au PSG !

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG peut encore croire au sacre en Ligue des champions. Pour cela, les Parisiens devront d’abord battre Arsenal, puis soit l’Inter Milan soit le FC Barcelone en finale. Pour y arriver, Luis Enrique comptera notamment sur Gianluigi Donnarumma, qui semble être un tout autre joueur depuis le match face à Liverpool à Anfield selon Jérôme Alonzo.

Mardi soir, un match capital attend le PSG. Le champion de France se déplace sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’occasion pour les Parisiens de prendre une option sur la qualification en finale avant le match retour au Parc des princes le 7 mai prochain.

« À Liverpool, il y a une bascule »

Pour espérer venir à bout d’Arsenal, le PSG espère s’appuyer sur un grand Gianluigi Donnarumma. L’Italien a d’ailleurs prouvé qu’il était capable de rendre de très belles prestations en Ligue des champions, comme l’a affirmé Jérôme Alonzo à L’Équipe. « À Liverpool, il y a une bascule. Et le fait d'aller sur tous les centres, je trouve que ça l'a désinhibé et ça l'a rendu meilleur dans le reste, notamment au niveau de sa confiance et de l'aura qu'il dégage. »

Le PSG doit sa qualification à Donnarumma

Lors du match retour contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma avait été un grand artisan de la qualification du PSG. L’Italien avait repoussé les nombreux assauts des Reds et il avait même brillé lors de la séance de tirs au but en détournant deux tentatives des hommes d’Arne Slot. Face à Aston Villa lors du quart retour, le portier parisien avait une nouvelle fois porté les siens en les empêchant de sombrer.