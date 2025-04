70M€ : Le PSG l’a régalé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG au mois de janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia réalise de bons débuts au sein du club parisien. Recruté contre 70M€, le Géorgien s’est rapidement intégré au sein du vestiaire francilien. Dans un entretien accordé au site du club ce dimanche, le numéro 7 s’est livré à cœur ouvert sur tout le soutien qu’il a pu recevoir de la part des supporters.

Khvicha Kvaratskhelia, comme un poisson dans l’eau au PSG. Recruté contre 70M€ par le club parisien cet hiver, l’ailier géorgien s’est rapidement intégré au sein du système de Luis Enrique, mais s’est également adapté à son nouvel environnement. Dans un entretien accordé au site du PSG ce dimanche, le numéro 7 parisien s’est livré sur son arrivée.

Kvaratskhelia satisfait de son adaptation au PSG

« Je pense que le plus difficile, c'est qu'un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur, car on rejoint l'équipe en milieu de saison, avoue Kvaratskhelia. Le temps d'adaptation est court, cependant, je pense m'être plutôt bien adapté, grâce au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m'aide à être plus performant sur le terrain. » Le joueur de 24 ans a également évoqué le soutien des supporters du PSG.

« J'ai ressenti un soutien fort de la part des supporters »

« Le fait qu'ils m'aient accueilli si rapidement dans la famille et que je me sois senti vraiment heureux et à l'aise m'aide vraiment à trouver ma place sur le terrain, et je fais de mon mieux pour en profiter au maximum, confie-t-il. Dès les premiers instants, j'ai ressenti un soutien fort de la part des supporters. Puis, lorsque j'ai mis les pieds sur le terrain, je me suis senti à la fois heureux et comme un grand footballeur. Tout cela, c'est grâce à ce club : il vous accueille d'une manière qui vous permet de croire en vous et de réaliser votre valeur en tant que joueur. Ma première impression a été de me sentir comme un footballeur de haut niveau ayant rejoint un grand club, et cela compte beaucoup pour un joueur. La façon dont le club vous met à l'aise joue un rôle essentiel. »