«Des tocards», Christophe Urios se lâche sur ses joueurs !

Pierrick Levallet

Samedi dernier, Clermont a mis fin à une série noire de 4 défaites consécutives. Les hommes de Christophe Urios se sont imposés contre La Rochelle (33-19). Après la rencontre, le coach clermontois n’a pas caché sa joie, et a raconté les coulisses de cette victoire attendue depuis le 18 janvier dernier.

Clermont a enfin renoué avec la victoire. Samedi dernier, les hommes de Christophe Urios se sont imposés contre La Rochelle (33-19), plus de deux mois après le dernier succès clermontois (contre Bristol le 18 janvier dernier). Les sixièmes du Top 14 ont ainsi mis fin à une série noire de 4 défaites consécutives. Après la rencontre, Christophe Urios n’a pas caché sa joie et a raconté les coulisses de cette victoire tant attendue.

«On était nerveux»

« Cette semaine ? Elle était dure parce qu’on n’est pas dans une bonne série et on pensait vraiment que le match contre le Racing allait redémarrer quelque chose. On était sous pression on était au pied du mur avant La Rochelle. On était face à nos responsabilités. J’ai senti hier et aujourd’hui de la tension parce que La Rochelle avait aligné une grosse équipe. On était nerveux et cette victoire nous fait du bien. On n’était pas des tocards la semaine dernière mais on n’est pas les champions du monde non plus ! Gardons le cap » a d’abord expliqué le coach de Clermont dans des propos rapportés par Midi Olympique.

«On a eu le plus de solidité mentale»

« On les a fait déjoué ils nous attendaient sur les mauls et on a feinté plusieurs fois. Ils nous attendaient proches des rucks et j’ai trouvé qu’on les a amenés là où on voulait. On a bien vu que nos deux équipes ne tournaient pas. C’était palpable. On a eu le plus de solidité mentale aujourd'hui et c'est une bonne victoire » a ensuite ajouté Christophe Urios. À voir maintenant si Clermont saura poursuivre sur sa lancée contre Northampton ce vendredi, puis contre Toulon le 19 avril.