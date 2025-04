Antoine Dupont, le mensonge qui ne passe pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un capitaine pas vraiment abandonné. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit début mars, Antoine Dupont n’a pas d’autre choix que de rester sur le carreau pendant le sprint final du Stade toulousain. Une situation rageante et compliquée que son coéquipier et ami Anthony Jelonch a vécu à deux reprises coup sur coup. L’occasion pour lui d’évoquer un mensonge répandu dans le domaine sportif.

Le 8 mars dernier, alors que le XV de France allait arracher un succès déterminant en terres irlandaises pour son sacre au Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont était contraint de quitter ses coéquipiers avant tout le monde. A la suite d’un déblayage rugueux de la part de Tadhg Beirne et Andrew Porter en sortie de ruck, Antoine Dupont contractait une rupture des ligaments croisés du genou droit sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin.

«On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux»

Sans leur capitaine, les hommes de Fabien Galthié s’imposaient sur le score de 42-27. S’en est suivie une autre victoire au Stade de France contre l’Ecosse une semaine plus tard (35-16) synonyme de nouveau sacre au 6 nations pour la bande de Dupont après 2022. Écarté des terrains pour plusieurs mois, Antoine Dupont va donc rater le sprint final du Top 14 avec le Stade toulousain au grand dam d’Anthony Jelonch. Victime de deux ruptures des ligaments croisés une fois au genou droit puis au genou gauche lors des deux dernières saisons, le troisième ligne s’est confié à l’AFP sur la blessure d’Antoine Dupont qui vit son cauchemar d’antan.

« Avoir vécu ce genre de blessures et de longues convalescences à deux reprises, comme votre ami Antoine Dupont, vous aide à trouver les mots pour lui dire qu’il reviendra à son niveau ? Ça, il le sait très bien. On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux. Moi j’y crois personnellement, parce que ça m’est arrivé deux fois d’affilée. Franchement, j’ai pu revenir à chaque fois ».

«C’est dur de dire ‘Non, mais tu vas voir, sur le côté, c’est bien aussi !’ Et bien non»

Le discours d’Anthony Jelonch a été rapporté par rugbypass.com. Des propos par le biais desquels le joueur du XV de France et du Stade toulousain n’a pas manqué d’évoquer un mensonge très courant dans le monde du sport qui s’applique à la période de convalescence d’Antoine Dupont. « Après, c’est toujours dur d’en parler, même si je l’ai vécu précédemment. C’est dur de dire ‘Non, mais tu vas voir, sur le côté, c’est bien aussi !’ Et bien non, on est des compétiteurs, donc on veut jouer. Si on peut gagner des titres, il sera quand même là et il sera content pour nous ».