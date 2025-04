Ntamack, la grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bonne nouvelle pour le Stade Toulousain, qui va retrouver Romain Ntamack en match officiel ! Laissé au repos samedi lors de la victoire contre Pau (55-10) en Top 14 samedi dernier, le demi-d'ouverture du XV de France, vainqueur du Tournoi des 6 Nations, sera présent dans le groupe pour la réception de Sale dimanche en huitièmes de finale de la Coupe des champions.

Privé d'Antoine Dupont pour les neuf prochains mois avec sa lourde blessure aux ligaments croisés du genou droit contracté avec le XV de France pendant le Tournoi des 6 Nations (il a été opéré avec succès la semaine dernière), le Stade Toulousain prépare donc ses échéances de fin de saison sans sa grande star. Mais les Hauts-Garonnais ont tout de même droit à une bonne nouvelle avec un autre joueur majeur des Bleus : Romain Ntamack.

Ntamack de retour avec Toulouse

En effet, selon les révélations de l'AFP qui s'est rencardé après de l'encadrement du Stade Toulousain, Ntamack fera son retour en club pour la réception de Sale dimanche (16h) en huitièmes de finale de la Coupe des champions. Contrairement aux autres internationaux qui avaient fait leur retour avec Toulouse samedi dernier pour la victoire face à Pau en Top 14 (55-10), le demi-d'ouverture du XV de France avait été laissé au repos pour l'occasion.

Ntamack, les pépins physiques

Il faut dire que Romain Ntamack affiche quelques soucis physiques ces derniers temps comme il l'évoquait la semaine dernière dans les colonnes de L'EQUIPE : « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou. Ces petits pépins me frustrent. Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine. Si j'arrête maintenant, c'est cinq ou six semaines d'arrêt, donc pas question », indique le joueur du XV de France, qui avait donc été préservé le week-end dernier en raison de ces soucis de blessure. Mais le Stade Toulousain va bel et bien pouvoir compter sur lui en Coupe des champions.