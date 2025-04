Adil Rami largué par TF1, la catastrophe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami fait partie de la nouvelle saison du divertissement "Les Traîtres" sur M6. Cependant, le lancement de la saison 4 a connu un démarrage difficile avec seulement 1,67 million de téléspectateurs, marquant le plus mauvais lancement de l'émission. Pendant ce temps, TF1 domine les audiences avec sa nouvelle série "Flashback".

On avait pris l’habitude de le voir chaque vendredi sur TF1 dans "Danse avec les stars", on peut désormais le retrouver la veille sur M6. Adil Rami est au casting des "Traîtres" qui a repris jeudi soir, avec un rôle très particulier pour l’ancien footballeur qui fait justement partie des trois joueurs secrets que les autres candidats doivent démasquer.

Plus mauvais lancement historique pour "Les Traîtres"

Si l’audience est au rendez-vous pour Adil Rami dans DALS, c’est en revanche plus compliqué sur la Six. Le premier numéro de la saison 4 des "Traîtres" a réuni 1,67 million de téléspectateurs entre 21h14 et 22h12, soit 9,1 % du public. Il s’agit du plus mauvais lancement historique pour l’émission de M6, qui a perdu 300 000 téléspectateurs pour la deuxième partie selon Médiamétrie.

TF1 leader des audiences

Si M6 est troisième des audiences, TF1 a su séduire le public avec la nouvelle série "Flashback" réunissant Michaël Youn, Constance Gay et Olivia Côte. 4.55 millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant la Une, en tête des audiences devant France 3, qui proposait une rediffusion de la série "Meurtres à Granville" qui a tout de même captivé 2,83 millions de personnes, et donc M6.