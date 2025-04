De Zerbi lâche l'OM pour le PSG !

La rédaction

Alors que son arrivée avait suscité beaucoup d’enthousiasme, Roberto De Zerbi traverse une période compliquée à l’OM. Entre résultats décevants et tensions internes, le technicien italien serait de plus en plus contesté à l'OM et certaines décisions du coach interrogent jusque dans le vestiaire. Roberto De Zerbi aurait lâché ses joueurs à l'entrainement, quelques jours avant le match face au PSG.

L’OM et Roberto De Zerbi, c’est bientôt la fin ? Tout avait pourtant si bien démarré entre le coach italien et le club marseillais. Une arrivée surprise, des résultats convaincants, et des observateurs rapidement conquis. L'OM s'était même confortablement installé sur la deuxième place du podium, perdue depuis. Mais depuis quelques semaines, les déconvenues s’enchaînent et L’Équipe a fait de lourdes révélations sur le vestiaire de l'OM.

De Zerbi lâche ses joueurs

Les entraînements ne se dérouleraient pas dans les meilleures conditions du côté de la Commanderie. Roberto De Zerbi aurait ainsi déclaré à ses joueurs : «Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui». Une méthode qui ne serait pas inédite. L’Équipe révèle également que, la semaine précédant le Classique face au PSG, deux séances d'entraînement ont été interrompues au bout de 15 minutes. Le technicien de l'OM aurait alors demandé à ses joueurs de se rhabiller, jugeant leur implication insuffisante.

L’OM en crise

Une stratégie pour le moins particulière, qui n’a évidemment pas porté ses fruits. Lors du choc face au PSG, si l’OM a montré un meilleur visage qu’à l’aller, les hommes de De Zerbi se sont tout de même inclinés 3-1. Une nouvelle défaite face au rival parisien, douloureuse autant sur le plan mental que comptable. Et avec un autre revers la semaine suivante à Reims (encore une fois 3-1), l’OM est entré dans une crise dont il faudra absolument sortir ce dimanche, face à Toulouse.