Lionel Messi, la provocation en live

En plus de 20 ans de carrière désormais, Lionel Messi a raflé chaque trophée possible, des plus prestigieux aux plus mineurs. Au passage, la star du football argentin a mis ses mains sur 8 Ballons d’or. Plus que quiconque. Cependant, du point de vue de Francesco Totti, il n’en aurait gagné aucun.

Lionel Messi a bataillé pendant des années avant de connaître la consécration avec l’Argentine. Il aura fallu qu’il attende 2021 pour remporter son premier trophée en sélection avec la Copa America, raflée également en 2024, et 2022 pour la Coupe du monde. En club, que ce soit avec le FC Barcelone et le PSG, Messi a tout gagné.

«Tu sais combien de Ballon d'Or il aurait gagné ? 0»

En termes de titres individuels, Lionel Messi compte 8 Ballons d’or, le recordman devant les 5 sacres de Cristiano Ronaldo. Légende de la Roma qu’il n’a jamais quitté en 25 ans de carrière, Francesco Totti a lâché une punchline XXL sur Messi. « Si Lionel Messi avait été à la Roma pendant 25 ans, tu sais combien de Ballon d'Or il aurait gagné ? 0 ! Comment aurais-je pu ? ».

«J'ai gagné à la Roma. Je suis resté 25 ans, c'est ma plus belle victoire»

Pendant le podcast Viva El Futbol, Antonio Cassano l’a piqué en rétorquant ceci : « C'est ta faute, tu es un idiot, tu aurais dû aller à Madrid et tu aurais gagné quelques titres. (rires) ». Il n’en fallait pas plus pour permettre à Francesco Totti de déclarer une nouvelle fois sa flamme à la Roma. « Je m'en fiche de gagner, j'ai gagné à la Roma. Je suis resté 25 ans, c'est ma plus belle victoire ».