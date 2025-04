Adil Rami, l’aventure qui tourne mal…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les semaines passent et Adil Rami parvient à rester en lice pour le titre de vainqueur de l’édition 2025 de Danse avec les stars. Le footballeur professionnel retraité depuis 2023 est omniprésent tant sur les réseaux sociaux qu’à la télévision. Et pour sa prochaine apparition sur M6 pour Les Traîtres, l’ex-défenseur de l’OM et de l’équipe de France semble avoir vécu un traumatisme.

Adil Rami est partout depuis la fin de sa carrière de footballeur professionnel en 2023. Les streams sur son Twitch personnel, son rôle de président du Wolf Pack FC pour la Kings League France, les répétitions et prestations lives sur TF1 avec Ana Riera pour Danse avec les stars ou encore sa future participation à la saison 4 des Traîtres, émission prochainement diffusée sur M6. Animée par le magicien et l’humoriste Eric Antoine, cette nouvelle édition promettrait déjà de belles surprises.

Après Danse avec les stars, nouvelle aventure rocambolesque sur Les Traîtres pour Adil Rami

Qui succédera à Laurent Ruquier et Hugo Manos ? Le tournage de la saison 4 des Traîtres a déjà débutée et les stratégies ainsi que les coups de trafalgar sont déjà au rendez-vous. Et un teasing a déjà été fait par un candidat bien que la campagne promotionnelle n’ait pas encore démarrée. A l’instar d’Adil Rami, Seth Gueko, Francis Huster, Sophie Costa, Logfive fait partie des 20 candidats de cette nouvelle édition des Traîtres.

«Il y a un fruit qui, à cause de l’émission, a traumatisé l’ensemble des candidats»

L’influenceur Logfive a livré une anecdote croustillante à TV Actu sur un inside de l’émission. Que ce soit l’ancien joueur de l’OM qu’est Adil Rami ou les autres participants, tous auraient vécu une mésaventure pour une seule et même raison. « Il y a un fruit qui, à cause de l’émission, a traumatisé l’ensemble des candidats. Même quand on se retrouve, on parle de ce fameux fruit ! On en parle encore. Mais je ne vous en dit pas plus… ». Le champion du monde tricolore risque d’être contraint de surmonter quelques épreuves…