Pierre Ménès, le clash continue avec Patrice Evra !

Aujourd’hui encore, on se souvient de ce clash qui avait eu lieu entre Pierre Ménès et Patrice Evra. Des années sont depuis passées, mais ce n’est pas pour autant que les relations se sont apaisées entre les deux hommes. On a ainsi pu le voir dernièrement sur les réseaux sociaux avec une nouvelle attaque du journaliste sportif à l’encontre de l’ancien joueur de Manchester United.

Il y a plus de 10 ans maintenant, le ton était monté entre Patrice Evra et Pierre Ménès. « Le jour où il saura faire 8 jongles, j'arrête ma carrière ! », avait à l'époque dit l’ancien joueur de l’équipe de France. Un défi que le journaliste sportif avait d’ailleurs relevé à l’occasion du Canal Football Club. C’était très tendu entre Pierre Ménès et Patrice Evra et ça l’est encore aujourd’hui…

« Ce déchet »

En 2025, la hache de guerre n’a toujours pas été enterrée entre Pierre Ménès et Patrice Evra. En effet, sur X, le journaliste sportif s’est permis d’attaquer l’ancien joueur de Manchester United, récemment en visite à Strasbourg. « Ce déchet », a tout d’abord lâché Pierre Ménès sur Patrice Evra. Et il ne s’est pas arrêté là…

« Un très sale mec »

Répondant à l’un de ses fans, toujours sur Patrice Evra, Pierre Ménès a également confié : « Y'a t-il eu un joueur dans ma carrière de journalisme avec lequel j’ai une relation encore plus exécrable qu'avec Evra ? Non ».Et quand il a été rappelé au journaliste sportif que l’ancien de Manchester United n’avait pas arrêté sa carrière suite au pari des jongles, Ménès a fait savoir : « Au-delà de ça c’est un sale mec. Un très sale mec ».