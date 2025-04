Droits TV : Coup de théâtre pour DAZN ?

Pierrick Levallet

L’été dernier, la LFP a longtemps bataillé pour trouver un diffuseur à la Ligue 1. Et finalement, un accord a pu être trouvé avec DAZN, qui retransmet désormais presque la totalité des rencontres du championnat depuis le début de la saison 2024-2025. Seulement, la plateforme n’entre pas vraiment dans ses frais.

DAZN déclare la guerre à la LFP !

DAZN ne compterait en effet que 500 000 abonnés, loin des chiffres escomptés. Le groupe a ainsi déclaré la guerre à la LFP pour revoir le contrat à des conditions plus avantageuses. Une médiation a alors été ouverte entre les deux parties, afin de trouver un accord rapidement. Mais alors qu’elle devait se terminer fin mars, elle a finalement été prolongée.

Revirement de situation en vue ?

D’après les informations de L’Equipe, DAZN et la LFP auraient désormais jusqu’au 10 avril pour essayer de trouver une solution acceptable pour les deux parties. La chaîne souhaiterait poursuivre avec la Ligue 1, mais avec des conditions revues et abaissées. La LFP ne pourrait toutefois pas se permettre cela. Pour l’heure, aucune issue ne serait en vue. Mais un revirement de situation ne serait pas à exclure. La Ligue a le sentiment que DAZN joue la montre. Et plus le temps passe, plus le football français sera forcé de se plier aux exigences du groupe. Affaire à suivre...