Zidane, le contrat surprise réclamé !

Zinedine Zidane est sans club depuis le printemps 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach. Annoncé en équipe de France après le départ de Didier Deschamps dans la foulée du Mondial 2026, Zidane est attendu ailleurs par Rudi Garcia. Le sélectionneur de la Belgique veut le voir dans un autre grand club.

En l’espace de cinq ans, avec un break de quelques mois, Zinedine Zidane a tout raflé dont trois Ligues des champions successives. Zidane a claqué la porte du Real Madrid en mai 2021, un départ qui n’a jamais débouché sur une autre expérience d’entraîneur.

«Ce serait bien qu’il reprenne du service»

Cependant, avec la non-prolongation de contrat de Didier Deschamps, Zinedine Zidane est pressenti pour devenir le sélectionneur de l’équipe de France post-Coupe du monde. Rudi Garcia, qui s’est confié au média Carré, attend son retour avec impatience. « Zizou, c’est quand même incroyable. Il a fait 3 Ligues des champions de suite, c’est fou. Ce serait bien qu’il reprenne du service, parce que ça commence à faire… S’il n’a pas repris, c’est qu’il n’a pas trouvé le projet qui lui allait bien. Il a eu des grands clubs qui l’ont sollicité. S’il dit plus non que moi ? C’est sûr ».

«J’aimerais bien le voir dans un grand club (...), ailleurs qu’au Real Madrid»

Toutefois, le sélectionneur de la Belgique aimerait voir Zinedine Zidane se frotter à un autre grand club que le Real Madrid pour son grand retour. « Il ne s’exprime pas beaucoup donc on ne peut pas trop savoir ce qu’il pense. Ça lui manque. C’est bien, ça veut dire qu’il est motivé pour reprendre. J’aimerais bien le voir dans un grand club pour qu’il s’exprime à nouveau, ailleurs qu’au Real Madrid ». Et donc, non pas en équipe de France.