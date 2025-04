Zinedine Zidane : Sa bouleversante relation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à Cannes, où il a également fait ses début en professionnel, Zinedine Zidane a laissé un souvenir impérissable dans le club qui dispute une demi-finale de Coupe de France ce mercredi soir face à Reims. L'occasion pour Sébastien Frey, également sorti du merveilleux centre de formation cannois, de faire son onze type du club. Bien évidemment, Zinedine Zidane y occupe le poste de numéro 10 et Frey en profite pour raconter la relation spéciale entre Zizou et son ballon.

«Zidane, c’est le football»

« C’est le football. Quand il est parti à Bordeaux, ceux qui l’avaient connu à Cannes adoraient ressortir des anecdotes sur lui », raconte l'ancien portier des Bleus dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Le ballon, c’était son meilleur copain»

« Quand il y avait entraînement l’après-midi, le matin, il allait dans le vestiaire et passait des heures à faire du travail technique tout seul. Il fallait toujours qu’il ait un ballon avec lui, c’était son meilleur copain », ajoute Sébastien Frey.