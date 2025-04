Mbappé a accepté un contrat en or du PSG, le Real Madrid sous le choc

Alexis Brunet

Pendant sept longues saisons, Kylian Mbappé a fait le bonheur du PSG, finissant même par devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Une romance qui a finalement pris fin lors du mercato estival 2024. Le Français avait alors décidé de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid qui était à ses trousses depuis de nombreuses années.

Mbappé a failli signer au Real Madrid en 2022

Kylian Mbappé a donc rejoint le Real Madrid en 2024, mais il aurait pu le faire deux ans plus tôt. À cette époque-là, le Français hésitait à rejoindre le club espagnol, mais il avait finalement décidé de prolonger au PSG. L’attaquant avait d’ailleurs informé Florentino Pérez de son choix et cet échange avait été dévoilé par le journaliste Josep Pedregol. « Je tiens à vous informer que j’ai pris la décision de rester au PSG. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été donnée, à savoir celle de jouer dans le club dont je suis fan depuis enfant. Je vous souhaite bonne chance pour la finale de Ligue des Champions. » Ce à quoi le président madrilène avait répondu : « Je regrette ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis l’enfance. »

« Même quand j'ai décidé de rester au PSG… »

Lors d’un entretien accordé à la Sexta, Kylian Mbappé est justement revenu sur sa relation avec Florentino Pérez. Le président du Real Madrid et le Français entretiennent visiblement de très bonnes relations malgré cette arrivée avortée en 2022. « Avec le président, j'ai toujours eu une bonne relation, car depuis le premier jour, il était de mon côté. Même quand j'ai décidé de rester au PSG, il m'a toujours montré de l'affection et a toujours eu de bons mots avec moi. Ça compte beaucoup pour moi. Il donne aussi de l'affection à ma famille, ce qui est très important pour moi. Ce sont des choses qui font la différence et il a toujours eu de bons messages pour moi. J'ai un grand respect pour lui et je lui dis toujours que je vais donner le maximum pour lui et le club. »