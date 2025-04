«Je regrette», le problème d’argent à l’OM qui le fait rager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur le CV de Demetrius Ferreira, on peut notamment retrouver l’OM. Le Brésilien a évolué de 2004 à 2006 au sein du club phocéen. Alors que son arrivée à Marseille a été particulière, Demetrius Ferreira a également connu un départ de l’OM loin d’être simple. Tout a été le résultat d’une histoire d’argent, ce qui lui donne certains regrets.

En 2004, Demetrius Ferreira quitte Bastia pour rejoindre l’OM. Malgré l’intérêt du FC Nantes, le Brésilien opte pour le club phocéen grâce notamment à José Anigo. « Il m'a recruté pendant un match (rires). Je revenais de blessure et lors d'un match amical avec Bastia, il était sur le banc de la réserve de l'OM. Pendant un arrêt de jeu, il m'a demandé : "Ça va ? Ça te dirait de jouer chez nous ? "Quand il est devenu coach principal, il m'a récupéré sous forme de prêt. (…) Avec Nantes, je devais signer un contrat de quatre ans. Sauf qu'Anigo m'a appelé et m'a proposé un prêt de six mois pour disputer la Coupe de l'UEFA et, si j'étais conservé, il me promettait un contrat de deux ans », a expliqué Ferreira.

« Rempiler une année de plus, mais avec une baisse de salaire »

Arrivé donc en 2004, Demetrius Ferreira sera resté jusqu’en 2006 à l’OM. Mais pourquoi est-il parti ? Pour L’Equipe, le Brésilien a révélé un problème d’ordre économique : « À l'issue de ces deux ans et demi avec l'OM, Pape Diouf m'a proposé de rempiler une année de plus, mais avec une baisse de salaire ».

« J'ai refusé et je le regrette »

La proposition n’a toutefois pas convaincu Demetrius Ferreira. Ça s’est donc soldé par un refus, mais aujourd’hui, l’ex-joueur de l’OM regrette. « J’ai commis une erreur. Mon ego a pris le dessus et j'ai manqué d'intelligence. J'ai refusé et je le regrette. Surtout qu'il voulait que je devienne ensuite recruteur pour l'OM au Brésil, comme Marcelo à Lyon », a poursuivi le Brésilien.