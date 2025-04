Florent Manaudou et Elsa Bois sous la douche, la photo qui fait le buzz !

Amadou Diawara

Candidat de l'émission Danse avec les Stars saison 14, Florent Manaudou faisait équipe avec Elsa Bois dans l'émission. Lors du premier et du dernier prime, le couple - dans le programme et dans la vie - a réalisé une salsa sur le titre du film Dirty Dancing. Et à la fin de cette chorégraphie, Florent Manaudou et Elsa Bois finissent sous une douche. Sur les réseaux sociaux, la danseuse professionnelle a publiée une photo de ce moment.

Après avoir offert deux médailles de bronze à la délégation française aux JO de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou s'est illustré sur les parquets de Danse avec les Stars. En effet, le nageur s'est hissé jusqu'en finale de la compétition organisée par TF1, terminant à la deuxième place derrière Lénie et devant Adil Rami.

Florent Manaudou et Elsa Bois ont dansé sous la douche

Lors de son parcours à Danse avec les Stars, Florent Manaudou a fait forte impression dès la première semaine. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le jeune homme de 34 ans en a surpris plus d'un lorsqu'il a dansé une salsa sur le titre du film Dirty Dancing. D'ailleurs, Florent Manaudou et Elsa Bois ont refait cette chorégraphie lors de l'ultime prime. Et alors qu'ils finissent sous une douche, la danseuse professionnelle a partagé ce moment marquant sur les réseaux sociaux ce lundi.

Elsa Bois a publié plusieurs photos avec Florent Manaudou

Sur Instagram, Elsa Bois a posté plusieurs clichés de ses performances avec Florent Manaudou sur les parquets de Danse avec les Stars, dont une photo où elle lui saute dans les bras sous la fameuse douche. Un post déjà liké plus de 130 000 fois, et où elle a écrit le message suivant en légende : « La fin d’une si belle aventure de 3 mois, aussi intense humainement que physiquement ! 3 mois au cours desquels on aura créé ces 13 danses, 13 nuances d’émotions pour vous raconter nos histoires et vous embarquer avec nous dans cette aventure. Merci pour votre soutien depuis le premier jour, on est ultra fiers de notre parcours et c’est aussi en partie grâce à vous si on en est arrivés là. Un immense merci à toutes les équipes qui travaillent sur cette belle émission ».