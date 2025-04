Mercato : Le PSG récupère du très lourd grâce à Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir pu compter sur Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le PSG a changé de visage sur le plan offensif avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, en pleine bourre actuellement. Aux yeux de Youri Djorkaeff, Luis Enrique joue un rôle essentiel dans cette réussite.

Si le PSG n’échappait pas aux critiques en début de saison, les observateurs sont désormais unanimes sur le niveau de jeu affiché par l’équipe de Luis Enrique, sacrée en Ligue 1 ce samedi après son succès contre Angers. Ousmane Dembélé incarne parfaitement cette réussite parisienne, réalisant un début d’année 2025 tonitruant sous le maillot du PSG. Interrogé par Le Parisien sur les qualités de l’international français semblable aux siennes, Youri Djorkaeff valide cette comparaison.

« On ressent la confiance de l’entraîneur derrière »

« Buteur, passeur, dribbleur ? C’est vrai, j’avais tout ça… Mais ce qui me plaît, c’est que toutes ses prises d’information et de décision sont en osmose avec le groupe et avec l’entraîneur. Dembélé, comme tous ses coéquipiers, joue hyper libéré. S’il doit tenter quelque chose, il le tente. S’il doit tirer, il tire. S’il doit faire la passe, il passe. On ressent la confiance de l’entraîneur derrière », analyse l’ancien joueur du PSG, soulignant l’importance de Luis Enrique derrière le niveau affiché par ses joueurs.

« Quand tu as la technique, les situations difficiles tu peux les surpasser »

Youri Djorkaeff justifie alors ses propos par l’excellente forme des joueurs recrutés par le Paris Saint-Germain depuis près de deux ans. « Ce qui me fait vraiment plaisir pour Dembélé, Barcola, Doué et les autres, c’est qu’il y a une envie de prendre le ballon. Même dans les moments difficiles. Quand Paris est mené 2-0 par City au Parc, on a vu des joueurs qui venaient prendre le ballon. Pareil à 0-2 contre Dunkerque, ce n’est pas grave, on joue. Et c’est là qu’on voit que quand tu as la technique, les situations difficiles tu peux les surpasser. D’où l’importance de garder cette qualité de joueurs », confie-t-il.