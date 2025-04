Il signe au PSG et découvre son «grand frère» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a réussi un très beau mercato en réussissant notamment quelques très jolis coups à l'image de la signature de Willian Pacho pour 40M€. L'Equatorien impressionne d'ailleurs depuis le début de saison. Il faut dire qu'au PSG, il a trouvé son «grand frère» avec Marquinhos.

Peu actif lors du précédent mercato estival, le PSG a toutefois visé juste avec les arrivées de Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho. Ce dernier, méconnu du grand public, s'est engagé pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort et s'est imposé comme un titulaire en puissance aux côtés de Marquinhos qu'il voit désormais comme son grand frère comme le souligne le journaliste du Parisien, Laurent Perrin.

Pacho, la trouvaille du PSG

« Marquinhos et Pacho ont raté leur match hier soir et il faut le souligner parce que c’est assez rare. Maintenant, il ne faut pas tout remettre en question pour un mauvais match. Pacho est la plus grande révélation de la saison avec Désiré Doué. Il s’entend parfaitement avec Marquinhos, qu’il admire et considère comme son grand frère. Cette défense centrale ne vous plaît pas ? Vous préférez Saliba-Gabriel ou Konaté-Van Dijk ? Vous avez le droit. Moi je préfère cette paire à Cubarsi-Araujo », estime-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Il admire Marquinhos et considère comme son grand frère»

« Marquinhos a plus de 100 matchs en Ligue des champions avec le PSG, il a tout connu, il a été de toutes les campagnes mais on trouve encore moyen de le critiquer en rappelant ses erreurs à Newcastle et sa prétendue fébrilité quand ça tangue. Vous avez trouvé van Dijk rayonnant quand il s'est pris les vagues parisiennes au Parc ? Ce manque de reconnaissance et ce sens critique sont très français. Tout comme l’impression que les autres sont forcément meilleurs », ajoute Laurent Perrin.