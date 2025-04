PSG : Le coup historique de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Pour la 11e fois en 13 ans, le PSG est sacré champion de France. Suite à sa victoire contre Angers ce samedi, le club de la capitale ne peut plus être rattrapé mathématiquement au classement de la Ligue 1. En remportant ce titre, Luis Enrique a d’ailleurs réalisé quelque chose d’historique depuis le début de l’ère QSI.

Le PSG est encore champion de France ! Suite à sa victoire contre Angers ce samedi (1-0), le club de la capitale a remporté sa 13e Ligue 1, la 11e en 13 ans. Avec 24 points d’avance sur l’AS Monaco à 7 journées de la fin, les Rouge-et-Bleu ne peuvent plus être rattrapés au classement. Désiré Doué, qui a inscrit le seul but du match, a donc offert ce nouveau titre au PSG.

Luis Enrique a tout changé au PSG

Mais ce sacre a quelque chose de spécial pour le PSG. Depuis le début de l’ère QSI, c’est la première fois qu’on ne parle plus de la formation parisienne comme d’une association d’individus mais plutôt comme d’une force collective comme le rapporte Le Parisien. Et Luis Enrique en est en partie la cause.

Messi, Neymar, Mbappé... Le PSG se porte mieux sans les stars

Depuis son arrivée, le coach du PSG fait le nécessaire pour faire passer le collectif avant tout. Il s’est ainsi séparé d’éléments stars comme Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. L’été dernier, c’est Kylian Mbappé qui a quitté le navire, laissant le PSG sans grande vedette. Et pourtant, la force collective du club parisien ne semble jamais avoir été aussi puissante. Luis Enrique a réussi son pari dans la capitale, et il compte bien continuer à gagner.