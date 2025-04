PSG : Ousmane Dembélé victime d'une injustice ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur européen en 2025, Ousmane Dembélé aura connu des hauts et des bas sur cette saison. En octobre 2024 notamment, le numéro 10 du PSG avait été écarté par Luis Enrique lors du déplacement à Arsenal en Ligue des Champions. L’international Français avait été sanctionné pour un retard, même si le coach espagnol avait déjà fermé les yeux à ce sujet auparavant. Explication.

Une révolution. Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a pris une autre dimension en 2025. Auteur d’une saison extraordinaire et régulièrement cité parmi les candidats finaux au Ballon d’Or, l’international Français marche sur l’eau depuis le début de l’année civile. Si le PSG a encore du chemin à parcourir en Europe notamment, la progression XXL du numéro 10 est également à mettre au crédit de Luis Enrique, qui a pris de grosses décisions avec son joueur.

Dembélé sanctionné par Luis Enrique

Tout d’abord, le coach parisien a décidé de définitivement installer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque. S’il peut encore parfois se retrouver sur le côté droit, Dembélé est désormais plus proche du but. Raillé pour sa finition, le joueur de 27 ans a fait taire les critiques, devenant le meilleur buteur européen en 2025. Mais Luis Enrique a également décidé de sévir avec la nouvelle star du PSG. Au début du mois d’octobre 2024, Ousmane Dembélé avait été écarté par l’Espagnol, et n’avait pas fait le déplacement à Arsenal en Ligue des Champions. Comme le rapporte l’Equipe, cette sanction était due à un retard du numéro 10.

Un traitement différent des autres joueurs ?

S’il ne regrette absolument pas cette sanction, cette décision de Luis Enrique a provoqué des remous dans le vestiaire comme l’indique l’Equipe ce samedi. Surtout, l’entraîneur du PSG aurait pardonné plusieurs retards à d’autres joueurs avant de sanctionner Ousmane Dembélé. L’attaquant français aura été de nouveau « puni » après son expulsion face au Bayern Munich en novembre, en se retrouvant sur le banc lors du match suivant face à Nantes (1-1).