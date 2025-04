OM : La presse italienne annonce un transfert à 50M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le dur à l'OM et sous le feu des critiques, Mason Greenwood n'est pas certain de poursuivre sa carrière à Marseille. Arrivé l'été dernier, l'attaquant anglais serait en discussions avec le Napoli, et notamment avec son directeur sportif Giovanni Manna. Encore faut-il répondre aux exigences de Pablo Longoria dans ce dossier.

Décrié en Ligue 1 en raison de son attitude sur le terrain, Mason Greenwood pourrait ne pas être conservé la saison prochaine, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Invisible face à l’AS Monaco samedi, l’attaquant anglais commence à agacer sérieusement Roberto de Zerbi, qui n’a pas hésité à le laisser à l’écart ces dernières semaines.

Le clan Greenwood discute avec une équipe

Selon les informations d’Area Napoli, des tractations ont débuté en coulisses dans ce dossier. L’entourage de Greenwood aurait entamé des négociations avec Giovanni Manna, directeur sportif du Napoli. Selon des sources proches de ce dossier, le joueur anglais serait la piste « la plus chaude », même si d’autres profils sont étudiés, comme celui de Kevin Santos Lopes de Macedo (Chakhtar Donetsk).

Une somme historique est réclamée

Mis au courant des discussions, l’OM ne serait pas contre un départ de Greenwood, surtout si une offre alléchante arrive sur la table des responsables. Le club phocéen réclamerait près de 50M€, ce qui serait la vente la plus chère de son histoire (pour l’heure, le record est détenu par Michy Batshuayi avec 39M€)