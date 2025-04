«Faute professionnelle» d'un joueur, c'est le feu à l'OM !

Amadou Diawara

Depuis quelques semaines, Luis Henrique est dans le collimateur du staff de l'OM et de certains joueurs. En effet, l'attitude du Brésilien est remise en question à Marseille. D'ailleurs, sa performance contre l'AS Monaco est pointée du doigt. Un membre du staff estimant d'ailleurs qu'il a fait une « faute professionnelle ».

Pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'AS Monaco. Malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ils ont perdu sèchement à Louis II (3-0).

Luis Henrique : Le staff de l'OM «désarçonné»

Titularisé en tant que piston droit face à l'AS Monaco, Luis Henrique est passé totalement à côté de son match. Si son niveau de jeu a été pointé du doigt, son attitude a également été remise en cause, notamment sur le deuxième but des Monégasques.

OM : Höjbjerg a recadré Henrique

Lors du duel face à l'AS Monaco, Pierre-Emile Höjbjerg a demandé à plusieurs reprises à Luis Henrique d'aller presser, avant de le faire à sa place. Et si le Brésilien a manqué une occasion en or devant le but vide des Monégasques, il a surtout été fautif sur le deuxième but encaissé par l'OM. En effet, le staff marseillais a été « désarçonné » par l'attitude de Luis Henrique. « Etourdi », ce dernier a couvert Breel Embolo, plutôt que de le mettre hors jeu. Ce qui a été considéré comme « une faute professionnelle » par un membre du club.