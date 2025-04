Rabiot - De Zerbi : La rupture à l'OM ?

La rédaction

L'Olympique de Marseille reste sur quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1. Un temps confortablement deuxièmes au classement, les hommes de Roberto De Zerbi commencent à sérieusement hypothéquer leurs chances de participation à la prochaine édition de la Ligue des champions. Un objectif immanquable selon Adrien Rabiot qui pourrait avoir un énorme impact sur son avenir. Quid de Roberto De Zerbi, coach contractuellement lié à l'OM jusqu'en juin 2027 ? C'est notre sondage du jour !

Adrien Rabiot a fêté son 30ème anniversaire le 3 avril dernier après trois défaites de rang et un sacré coup de gueule à la télévision dans la foulée du revers à Reims le 29 mars (3-1). La recrue star et surprise marseillaise à la mi-septembre taclait certains de ses partenaires en expliquant souhaiter jouer la Ligue des champions. « Il reste sept matches, s'il y en a qui n'ont pas cette ambition, qu'ils le disent tout de suite et laisser d'autres jouer ».

Une place en Ligue des champions en danger ?

En conférence de presse vendredi dernier, 24 heures avant le choc sur Le Rocher face à l'AS Monaco qui n'est autre qu'un concurrent direct à la course à la Ligue des champions, Adrien Rabiot revenait sur son craquage.

« Sur mes propos à Reims, il n'y a pas de problème avec qui que ce soit. Je suis venu ici avec des objectifs bien clairs et ceux qui sont là doivent avoir les mêmes objectifs, bien clairs. Avec notre vécu, on est là pour leur faire prendre conscience de leur réalité, la Ligue des Champions, c'est important pour le club, mais aussi pour eux. (...) Parfois, il faut donner un petit coup pour faire repartir. Mais il n'y a aucun problème, ça fait aussi partie de notre rôle. Il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Il ne faut pas qu'il y en ait à 20 ou 30% en dessous, sinon ça va pas le faire ».

«Si je parle je vais dire des dingueries», l'OM coule à Monaco

Finalement, le coup de pression n'a pas eu l'effet escompté par Adrien Rabiot. Contre l'AS Monaco, l'OM a coulé et a été corrigé sur le score de 3 buts à 0 à Louis II. Ce qui a engendré une punchline de la part d'Adrien Rabiot en zone mixte après avoir quitté le terrain sans adresser le moindre regard à ses coéquipiers, ni même une parole. « Si je parle je vais dire des dingueries ».

Résultat, l'OM est troisième au classement à seulement 2 points du cinquième, soit le premier non-qualifié pour la prochaine campagne de la Ligue des champions. Une absence de l'Olympique de Marseille dans la plus belle des compétitions européennes pourrait sonner le glas de l'aventure de Rabiot dans la cité phocéenne au vu de ses déclarations. Il pourrait en être de même pour Roberto De Zerbi qui est annoncé du côté de l'AC Milan pour la succession de Sergio Conceiçao. L'OM va-t-il perdre Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot ?